Bursa'da araziye düşen eğitim uçağındaki 2 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da araziye düşen eğitim uçağındaki 2 kişi hayatını kaybetti
banner94
banner90

Bursa'da eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'ndeki doğal gaz çevrim santralinin çalışanları, 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi'ni arayıp tesisin yakınındaki boş araziye bir hava aracının düştüğü ihbarında bulundu.

banner91
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, Sakarya'nın Pamukova ilçesinden havalanan tek motorlu eğitim uçağının, santral yakınındaki alana düştüğünü söyledi.

"Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti." bilgisini veren Canbolat, konunun her yönüyle araştırıldığını, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

banner79
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Hong Kong'da günlük Kovid-19 vaka sayısı...
Hong Kong'da günlük Kovid-19 vaka sayısı...
  1. Dünya
﻿