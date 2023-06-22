Bursa'da fabrika yangını

Bursa’da içerisinde kimyasal maddelerin de bulunduğu işletmede yangın çıktı. Yangına 20 itfaiye aracıyla müdahale edilirken, işletmeden yükselen siyah duman kentin birçok noktasından görüldü.

Merkez Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi Dökümcüler Sitesi’ndeki bir işletmede bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.



İçerisinde kimyasal maddelerin de bulunduğu 300 metrekarelik işletmede, zaman zaman patlamalar oldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın 20 araçla müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Alevlerin çevresindeki iş yerlerine sıçraması engellenmeye çalışılırken, yükselen siyah dumanlar kentin birçok yerinden görüldü.