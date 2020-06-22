Bursa'da sel...Can kaybı var

Türkiye'nin Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 18.48 sıralarında AFAD'a, Kestel ilçesine bağlı Dudaklı, Narlıdere, Gölcük, Sarıkaya, Kayacık ve Aksu mahallelerinde sel meydana geldiği ihbarında bulunulduğu belirtildi.

Bunun üzerine Bursa Valiliğince oluşturulan İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezince olaya müdahale edildiği duyurulan açıklamada, Dudaklı Mahallesi'nde engelli Kader Akbaba'nın (22) cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kayacık Mahallesi'nde aynı aileden 7 kişi sele kapılırken 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 5 kişi sele kapılmış, bunlardan 1 kız çocuğunun cansız bedenine ulaşılmış olup kimlik tespiti çalışmaları sürdürülmektedir. Arama ve kurtarma faaliyetlerine 37 AFAD, 50 STK olmak üzere toplam 87 arama ve kurtarma personeli ile beraber 15 UMKE, 21 kişi 112 Acil Servis ekibi olmak üzere 36 sağlık personeli, Bursa Jandarma Komutanlığına bağlı 24 tim ve 1 JAK timi ile beraber toplam 134 jandarma personeli ile toplam 257 personelle arama ve kurtarma faaliyetleri yoğun bir şekilde sürdürülmektedir."

Ayrıca açıklamada, Orhangazi ilçesi Yenisölöz ve Bayırköy mahallelerinde sel nedeniyle hasar meydana geldiği aktarıldı.

Valiliğin açıklamasında, "Kestel ilçemize bağlı Dudaklı, Narlıdere, Gölcük, Sarıkaya, Kayacık mahallelerimizde oluşan hasar nedeniyle her mahallemize ayrı ayrı olmak üzere 4 kamyon, 2 greyder, 4 kepçe görevlendirilmiş olup hem Orhangazi ilçemizde hem de Kestel ilçemizin bağlı mahallelerinde çalışmalar sabaha kadar bitirilecektir." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanı Soylu sel bölgesinde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'nın Kestel ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan selde kaybolan 4 kişiye ilişkin, "Ümidimiz onlara sağ ulaşabilmektir. Tüm gayretimiz bunun için. Tüm arama kurtarmacı arkadaşlarımız bu konuda gayret göstermektedirler." dedi.

İlçeye bağlı Kayacık Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Orhangazi'den başlayan ve Bursa merkeze doğru etkisi hissedilen yağmur mevsim normallerinin çok üzerinde bir şiddetle yağmaya başlayınca hemen Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile tüm ekiplerin gerekli tedbirleri aldığını söyledi.

Özellikle Kestel ve Orhangazi'nin ciddi miktarda yağış aldığını belirten Soylu, şöyle devam etti:

"(Kayacık'ta) 7 kişinin bulunduğu bir evde 5 kişi kayıp. Bir de Dudaklı'da 25 yaşında Kader kızımız hayatını kaybetti. Toplam 6 kişi. Bir kişi bulundu, bahsettiğim evden. Onun şimdi kimlik tespit çalışmalarını yapmaya çalışıyorlar. Diğerleriyle ilgili de şu anda 257 kişiden oluşan arama kurtarma, AFAD, UMKE, 112, sivil toplum kuruluşları, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer belediyeler hep birlikte bir arama kurtarma yapılıyor."

Soylu, yağışın ani şekilde bastırmasından dolayı bölgedeki derenin debisinin çok yüksek olduğuna dikkati çekti.

Söz konusu derede ağaçlıkların bulunduğunu dile getiren Soylu, bu durumun arama kurtarma çalışmalarını olumsuz etkilememesi temennisinde bulundu.

"Mevsim normallerinin çok üzerinde bir durum söz konusu"

Bakan Soylu, kaybolan 4 kişiyle ilgili şunları kaydetti:

"Ümidimiz onlara sağ ulaşabilmektir. Tüm gayretimiz bunun için. Tüm arama kurtarmacı arkadaşlarımız bu konuda gayret göstermektedirler. Biraz önce Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız (Alinur Aktaş) yağmurun şiddetini özellikle gösterdi. Hakikaten araçları alıp sürüklediği, üzerine bindirdiği ve yollarda da getirdiği taşlarla büyük hasar oluşturduğu bir yağmurla karşı karşıya kaldığımız açık. Yani mevsim normallerinin çok üzerinde bir durum söz konusu. Şimdi yapacağımız tek iş, arama kurtarma konusunda bu kayıp bulunan 4 kişiye sağ salim ulaşabilmek inşallah. Arkadaşlarımız çaba sarf edecekler."

Soylu, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın, bölgede gerekli hasar tespit çalışmalarına başlanacağı bilgisini verdiğini aktardı.

Hasar tespiti yapıldıktan sonra vatandaşların mağduriyetlerine cevap verileceğini belirten Soylu, "Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hem Kader kızımız için hem de kimliği belirlenmeye çalışılan diğer kardeşimiz için de başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Bakan Soylu'ya incelemelerinde, Canbolat ve Aktaş'ın yanı sıra AK Parti Bursa milletvekilleri, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yalçın Mumcu eşlik etti.

Bakan Soylu Dudaklı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği Dudaklı Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, aşırı yağışın sele neden olduğu Bursa'nın Kestel ilçesine ulaştıktan sonra Kayacık Mahallesi'ni ziyaret etti.

Buradaki incelemelerinin ardından sel nedeniyle engelli Kader Akbaba'nın hayatını kaybettiği Dudaklı Mahallesi'ne geçen Soylu, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Mahalle sakinlerine "geçmiş olsun" dileklerini ileten Bakan Soylu, daha sonra Kestel Belediyesi'ne giderek, burada oluşturulan kriz masasında koordinasyon toplantısına katıldı.