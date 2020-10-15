Can Dündar hakkında 35 yıla kadar hapis istemi

MİT TIR'larının durdurulması görüntülerinin yayınlanmasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, gazeteci Can Dündar hakkında 35 yıla kadar hapis cezası talep etti.

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken belge ve fotoğrafları Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yayımladığı gerekçesiyle yargılanan gazeteci Can Dündar “devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kararı bozan Yargıtay, Dündar hakkında “gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etmek” suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar vermişti.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan duruşmaya sanık Can Dündar ve katılan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vekilleri katıldı.

35 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan duruşma savcısı Can Dündar'ın “casusluk” ve “Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım” suçlarından 22,5 yıldan 35 yıla kadar hapsini istedi.

Savcı, Can Dündar'ın yargılanmasına devam edilirken yurt dışında bulunduğu dönemde MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntüleri belgesel formatında hazırlayarak yayınlanmasına ilişkin yargılandığı dosyanın ayrılmasını talep etti.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Mahkeme, sanık Can Dündar hakkında kaçak sayılmasına dair karar ile el koyma kararına karşı avukatının celse arasında yapılan itirazının reddine karar vererek ret kararına itirazın da incelenmesi için İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

Katılan ve sanık müdafine esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarını sunmaları için süre veren mahkeme duruşmayı eteledi.