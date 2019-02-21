Çanakkale Ayvacık açıklarında 5,0 büyüklüğünde deprem oldu

Türkiye Çanakkale Ayvacık açıklarında AFAD'ın bildirdiğine göre 5,0 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Marmara ve Ege bölgesinde hissedildi. Depremde can kaybı ya da yaralanan olmadı. Deprem sonrası bölgede 46 artçı sarsıntı yaşandı. AFAD Başkanı Güllüoğlu, "Olumsuz bir bilgi ulaşmadı, bazı binalarda çatlaklar olduğu bilgisi var. İlk belirlemelere göre herhangi bir yıkık söz konusu değil" dedi. Çanakkale Valiliği, "Ayvacık'ta bazı köylerde eski ve oturulmayan binalarda kısmi çatlaklar oluştu" açıklamasında bulundu.

Merkezi üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Dün akşam saat 21.23'te meydana gelen deprem yaklaşık 45 saniye sürdü. Sazlı, Ahmetçe ve Kayalar köylerindeki bazı eski evlerde hasar oluştu. Sazlı köyündeki 7 ev ile 3 ağılın yıkımına karar verildi.

Deprem bölgesindeki vatandaşlar evlerine girmemeleri konusunda uyarıldı. Ayvacık Belediye Başkanı ihtiyacı olanlara konteynır temin edileceğini söyledi. Depremde can kaybı ya da yaralanan olmadı. Çanakkale valiliği; deprem korkusu nedeniyle yaklaşık 10 kişinin hastanelere başvurduğunu açıkladı.

Deprem İstanbul, Bursa, Balıkesir, Edirne ve çevre illerde hissedildi. Ayvacık'ta 2017'de aynı fay üstünde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde 110 bina yıkılmıştı. 5 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 1 ile 3,6 arasında olan 46 tane artçı sarsıntı meydana geldi.

AYVACIK BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN: 10 KÖYDE HASAR OLUŞTU, CAN KAYBI YOK, OKULLAR TATİL

NTV'de Merih Ak'ın sorulaırnı yanıtlayan Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünsal Şahin, "10 köyde hasar oluştu, hasarlı binaların yıkımına devam edilecek. Can kaybı yok" dedi. Şahin okulların bugün tatil edildiğini de açıkladı.

Şahin, "Kentsel dönüşüm çok önemli. Bazı köylerin yıkıp yapmaktansa yerleri değiştirilmeli. Yeni binalara geçmekte fayda var" dedi.