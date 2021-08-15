Çanakkale'de aynı bölgede 6'ncı yangın

Çanakkale'de Tavaklı köyünde son bir ay içerisinde 6. kez orman yangını çıktı. Yazlıkların bulunduğu Adatepe mevkiindeki yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde orman yangını çıktı.

Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Tavaklı köyünde yazlıkların bulunduğu Adatepe mevkiinde sık sık yangın çıktığı için nöbetçi ekip bulundurduklarını, bu sayede yangına kısa sürede ilk müdahalenin yapıldığını söyledi.

Demirci, yangının ilk başta rüzgar nedeniyle yerleşim yerlerine doğru ilerlediğini, ekiplerin müdahalesi ile önünün kesildiğini kaydetti.

Yangın, 4 helikopter, 20 arazöz, çevre belediyelerine ait itfaiye araçları, çok sayıda işçi ve bölgede yaşayan vatandaşların yardımıyla yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

Son bir ayda aynı bölgede 5 kez daha yangın çıkmıştı.