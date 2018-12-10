Çanakkale'de facia...4 ölü

Türkiye'nin Çanakkale ili Biga ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Gönen ilçesindeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan minibüs ile tır, Yeniceköy mevkisinde çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine güvenlik güçleri, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.