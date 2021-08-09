Çavuşoğlu, Antalya'daki zararı açıkladı

Türkiye'nin yangınla mücadelesi Muğla'da sürüyor. 5 noktadaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da söndürülen yangına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre, şu ana kadar 34 milyon 596 bin liralık zarar tespiti yapıldı.

Muğla'da devam eden 5 yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın bölgesinde 4 uçak, 38 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar kullanılıyor.

Bölgede binin üzerinde orman personeli görev yapıyor.

Yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Milas'ın Ören Mahallesi Fesleğen mevkisindeki orman yangınlarını kontrol altına alabilmek için de çalışma yürütülüyor.

Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları yapılıyor. Günün ilk ışıklarıyla hava araçlarıyla müdahaleye başlandı.

Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde süren yangınlara müdahale devam ederken, Yatağan Hacıveliler Mahallesi'nde iki gün önce başlayan yangının söndürülmesi için ekipler havadan ve karadan çalışma yapıyor.Köyceğiz ilçesinde de yaklaşık 12 gündür devam eden yangına müdahale sürüyor.

Sandıraz Dağı eteklerindeki kanyonlarda ve Sarp yamaçlarda alevler henüz tamamen söndürülemedi. Yangın, özellikle Şeytan Deresi kanyonu olarak bilinen bölgede etkisini sürdürüyor. Bu noktalara karadan ulaşım imkansız olduğu için hava araçları ile çalışma yapılıyor.

PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından son duruma ilişkin bir açıklama yaptı. Pakdemirli, "Milas ve Köyceğiz yangınları dışında ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alınmıştır" dedi. Bakan, yangınlara karadan ve havadan müdahalenin sürdüğünü söyledi.

ANTALYA'DAKİ YANGINLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'daki yangınlara ilişkin açıklama yaptı.

"Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, bina sayısı 3 bin 231, bağımsız bölüm ise 6 bin 359 olarak tespit edilmiştir. Ağır hasarlı binalar yıkılacak, yeni konutlar inşa edilecek. Az hasarlı binaların tamiri için destek verilecek. AFAD, 400 yaşam konteynerini bölgemize getirdi. 207'si kuruldu, bugün 31'i daha değişik mahallelere kurulacak.

1238 hanede eşya zararı var. Toplam 34 milyon 596 bin liralık zarar tespiti yapıldı. Antalya'da 45 iş yeri bu yangında zarar gördü. Önemli bir kısmına Valilik tarafından bugün ödeme yapılacak. 93 araç hasar gördü, bunun 16'sı traktör, 4'ü teslim edildi, diğerleri de teslim edilecek.



Hayvancılıkla uğraşılan 43 mahallede 11 milyon lira zarar tespit edildi. Ayni ya da nakdi olarak birebir bu zararları karşılayacağız. 20 bin dekar tarım alanı etkilendi. Yanan zeytin, nar, narenciye, defne ve keçiboynuzu gibi bahçelerin yeniden tesisi yapılacak."