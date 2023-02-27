Çavuşoğlu, deprem desteğinden dolayı Ertuğruloğlu’na teşekkür mesajı gönderdi

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, depremdeki desteğinden dolayı Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na teşekkür ederek, “Ortak acı yaşadığımız bu dönemde dayanışmamız ve birliğimiz gücümüzü daha da artıracaktır. Depremde yitirdiklerimiz arasında Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin de bulunması acımızı katlamıştır” dedi.
Çavuşoğlu, mesajında, “Depremde yitirdiklerimiz arasında Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin de bulunması acımızı katlamıştır. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm Kıbrıs Türk halkına başsağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifalar dilerim. Ortak acı yaşadığımız bu dönemde dayanışmamız ve birliğimiz gücümüzü daha da arttıracaktır” dedi.