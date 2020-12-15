Çavuşoğlu: "Diyalog ve hakça paylaşım çağrımızı sahada attığımız adımlarla destekledik"

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının bütçesi üzerinde konuştu.

Doğu Akdeniz'de başından beri diyaloğun ve hakça paylaşımın savunulduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "KKTC ve biz 'herkes kazansın' dedik. Karşılığında hep tek taraflı politikaları gördük ve yine sahada bayrak gösterdik. Diyalog ve hakça paylaşım çağrımızı sahada attığımız adımlarla destekledik. Ülkemizin ve Kıbrıs Türkü'nün hakkını sonuna kadar korumaya devam edeceğiz." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, Kıbrıs'ta 1974 ruhundan bahsettiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Biz tüm bu adımları atarken, samimiyetle söylüyorum, 1974 ruhuyla hareket ediyoruz. Biz rahmetli Ecevit'in, rahmetli Necmettin Erbakan'ın, rahmetli Alparslan Türkeş'in ruhuyla hareket ediyoruz ve o ruhu yaşatıyoruz." karşılığını verdi.

Çavuşoğlu, ancak kapalı Maraş'ın açılmasının CHP mensupları tarafından sorgulandığını dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2020, 11:39