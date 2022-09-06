Çavuşoğlu: "Fransa'nın ve AB'nin Kıbrıs Türklerine 2004'te verdiği sözleri tutmalarını bekliyoruz"

Türkiye Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İki ülkenin Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs, Suriye, Irak, Libya, Kafkasya ve Ukrayna konularında görüş ayrılığı içinde olduğu konuların da olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Açık yüreklilikle hepsini kendi aramızda konuşuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ukrayna'daki savaşın bir an önce durdurulması ve adil bir barışın tesisi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Diğer taraftan tahıl koridoru sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Sayın Colonna'ya bu konuda da bilgi verdim. Bugüne kadar iki milyon tondan fazla Ukrayna tahılı Ukrayna'dan çıktı."

Çavuşoğlu, Fransa'yı da Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için gösterdiği çabadan dolayı desteklediklerini belirterek, barışın adil olması gerektiğine vurgu yapıp, "Özellikle Ukrayna için adil bir barış olması lazım. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tesis eden bir barışın olması gerekiyor. Bu konuda da birlikte çalışmaya hazırız." dedi.

Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de kalıcı bir çözümden yana olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, AB dahil tüm üçüncü aktörlerin tarafsız bir tutumla Türkiye'nin diplomasi çağrısını desteklemesi gerektiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, adadaki Annan Planı referandumunun ardından KKTC üzerindeki kısıtlamaları kaldırma sözünü hatırlatarak, "Fransa'nın ve AB'nin Kıbrıs Türklerine 2004'te verdiği sözleri tutmalarını bekliyoruz." dedi.