Çavuşoğlu: "Hem Doğu Akdeniz hem Kıbrıs sorunlarını diyalogla çözmeye çalıştık"

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

Geçen yıl eylül ayında AP Dış İlişkiler Komitesi'nde (AFET) Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'nin attığı adımları gerekçeleriyle tek tek anlattığını aktaran Çavuşoğlu, "Biz iktidara geldiğimiz 2002'den bu yana hem Doğu Akdeniz hem Kıbrıs sorunlarını diyalogla çözmeye çalıştık." dedi.

Çavuşoğlu, 2004 Annan Planı'nın, KKTC’nin hakça paylaşım konusundaki 2011, 2012 ve 2019’daki önerilerinin ve Yunanistan'la istikşafi görüşmelerin yapılmasına ilişkin Türkiye'nin çağrılarının 5 yıldır sonuç vermemesinin, bunun somut örnekleri olduğunu söyledi.

Ekim ayındaki AB Zirvesi'nde Türkiye'ye karşı açıkça tehdit dili kullanılmasının bardağı taşırdığını söyleyen Çavuşoğlu, "Tepkimizi ortaya koyduk. Yine olursa yine koyarız." dedi.

Çavuşoğlu, ekim ve aralık arasındaki sürenin, tehdit dili ve tırmanmanın kimseye fayda sağlamayacağını gösterdiğini ve aralık ayındaki zirvede AB tarafının daha makul bir dil benimsediğini belirtti.

Zirve bildirisinde Türkiye'nin tasvip etmediği hususların tabii ki olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Ancak birçok AB üyesinin Türkiye’nin öneminin bilincinde olduğunu ve sağduyulu davrandığını gördük. Bize uzatılan bu ele biz de olumlu karşılık verdik. Bizzat sayın Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) AB'yle ilişkilerde yeni bir başlangıcı duyurdu. Geleceğimizi Avrupa'da gördüğümüzü, geleceği birlikte inşa etmek istediğimizi söyledik." diye konuştu.