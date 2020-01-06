Çavuşoğlu: "Herhangi bir modelin de dayatılmasına karşıyız"

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2019 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta çözüme ulaşılamamasının ardında Rum tarafının Kıbrıs Türkleri ile hiçbir şeyi paylaşmak istememesinin yattığının altını çizerek "Önümüzdeki süreçte biz elbette hiçbir çözüm modelinde ısrar etmiyoruz. Ama herhangi bir modelin de dayatılmasına karşıyız. Hangi model olacağından çok artık referans belgesinde müzakere çerçevesinde dönüşümlü başkanlık artı bir pozitif oy dahil siyasi eşitliğin temelini oluşturan unsurların olması gerekiyor. Aksi takdirde laf olsun diye bir müzakereye başlamanın anlamının olmayacağını BM'ye de diğer ülkelere de ilettik." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Libya ile imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasına değinerek, bir ülke ile böyle bir anlaşma imzalayabilmek için o ülkelerin karadan karaya birbirini görmesi gerektiğini söyledi. Tunus, İsrail ve Lübnan ile Türkiye'nin böyle bir durumu olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye'nin uluslararası hukuka uymaya özen gösterdiğini dile getirdi.

İsrail'in Lübnan'ın kıta sahanlığına tecavüz ettiğini, Türkiye'nin bu konuda Lübnan'a destek verdiğini ifade eden Çavuşoğlu, "İsrail kıta sahanlığı ve karasuları içinde çıkardıkları petrol ya da doğal gazı bizim kıta sahanlığımızın içinden üçüncü ülkelere göndermek istiyorsa o zaman İsrail'in bizimle onun müzakeresini yapması lazım." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Eastmed boru hattının Akdeniz'den Avrupa'ya geçebilmesi için Libya veya Türkiye'nin izninin gerektiğini vurguladı.

Bir başka soru üzerine Libya ile yapılan deniz yetki sınırlandırması mutabakatının BM'de tescil edilmesi için başvurunun yapıldığını belirten Çavuşoğlu, tescil sürecinin 4-6 ay süreceğini söyledi.