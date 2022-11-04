Çavuşoğlu: "Memorandumdaki tüm unsurların Finlandiya ve İsveç tarafından tamamen uygulandığını söylemek mümkün değil"

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde imzalanan Üçlü Muhtıra konusunda bazı adımlar atıldığını anımsatarak, “Fakat şu anda henüz bu memorandumda olan tüm unsurların bu iki ülke (Finlandiya ve İsveç) tarafından tamamen uygulandığını söylemek mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, “Finlandiya ve İsveç makamları üçlü muhtıraya bağlılıklarını dile getiriyorlar. Esas önemli olan muhtırada yer alan unsurların somut olarak uygulanması” dedi.

Çavuşoğlu, "20 gün sonra (Karadeniz) tahıl anlaşmasının tekrar yenilenmesi gerekiyor. Kesintisiz bir şekilde devam etmesi için çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerinde de bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile TC Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'nde görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Karadeniz'den tahıl ihracatı konusunda yaşanan sıkıntının, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sarf ettikleri çabalarla yeniden çözüldüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, "Ama 20 gün sonra bu tahıl anlaşmasının tekrar yenilenmesi gerekiyor. 4 aylık bir anlaşmaydı. Kesintisiz bir şekilde devam etmesi için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, tahıl sevkiyatındaki herhangi bir kesintinin özellikle en az gelişmiş ülkelere nasıl yansıyacağını bildiklerini vurgulayarak, geçen hafta üç Afrika ülkesini ziyaretinde söz konusu ülkelerin kesintiler nedeniyle ne kadar tedirgin olduklarını gözlemlediklerini söyledi.

Tahıl anlaşmasının kendileri için ne kadar hassas olduğunu bizzat duyduklarını kaydeden Çavuşoğlu, tahıl anlaşmasının kesintisiz devam etmesi konusunda çabaları sürdürmeye devam edeceklerinin altını çizdi