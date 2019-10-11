Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile Görüştü

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye olarak bugüne kadar terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin hepsiyle mücadele ettik, mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Çavuşoğlu, Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ne gelişinde karşıladı. Daha sonra Çavuşoğlu ve Stoltenberg baş başa görüşmeye geçti.

Görüşmeden sonra yapılan açıklamada Bakan, Çavuşoğlu, "Türkiye olarak bugüne kadar terör örgütleriyle ayrım gözetmeksizin hepsiyle mücadele ettik, mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekâtı hakkında şunları söyledi:

"Söz konusu Harekât, NATO'nun güney doğu sınırlarını teşkil eden ulusal sınırlarımızın ötesinden kaynaklanan terör tehdidine son verilmesi amacını taşıyor ve bu bakımdan ittifak topraklarının güvenliği açısından da son derece önemlidir."

Çavuşoğlu, "Güvenliğin bölünmezliği ilkesi çerçevesinde müttefiklerimizin de bizimle dayanışma sergilemesi en doğal ve en meşru beklentimizdir." şeklinde konuştu.