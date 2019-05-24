Çavuşoğlu'ndan Tatar ve Özersay'a tebrik

Çavuşoğlu'ndan Tatar ve Özersay'a tebrik

Türkiye  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakanlık görevini devralan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı görevine getirilen Kudret Özersay'ı tebrik etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, telefonla aradığı Tatar ve Özersay'a tebriklerini iletti.
 

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