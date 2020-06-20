Çavuşoğlu: Rum kesimi hariç tüm Akdeniz ülkeleriyle işbirliğine hazırız

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da gerçekleştirilen bir etkinlik kapsamında düzenlenen basın toplantısında Doğu Akdeniz’deki işbirliği konusuna değindi.

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’i iş birliği alanı olarak gördüklerini belirterek “Rum kesimi hariç Tüm Akdeniz ülkeleriyle iş birliğine hazırız” dedi.

Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“Daha düne kadar Türkiye’yi dışlama çabaları ön plandaydı. Türkiye dar bir alana hapsetmemeye yönelik uyarıları da dikkate alan olmadı. Cumhurbaşkanımız Londra’da ve geçen sene New York’ta Miçotakis’e ‘Gelin beraber Doğu Akdeniz’de Ege’de sorunları çözelim, iş birliği yapalım. Paylaşalım.’ teklifinde bulundu. Dışişleri Bakanları olarak bizleri görevlendirdi. Yakın arkadaşım olan Nikos Dendias ile bir araya geldim. Bana ‘Biz bunlara hazır değiliz” dedi. ‘Neden?’ diye sorduğumda ‘Türkiye ile iş birliği yapmayın kamuoyu baskısı.’ dedi. Diplomaside bir tabir var. Tango için iki kişiye ihtiyaç var. Tek kişi ile olmaz. Bir tarafın istemesi yetmez. Yunanistan’ın da hazır olması lazım. Neden Türkiye’yi dışlamaya çalışıyorsunuz? Niye Kıbrıs Türk halkının haklarını yok saymaya çalışıyorsunuz? Rum kesimi hariç (KKTC ile halletmesi lazım sorunlarını) tüm Akdeniz ülkeleriyle, siyasi ilişkilerimiz göreceli zayıf ya da kötü olanlarla da bu konuda iş birliğine hazırız. Paylaşmayı öğrenmeliyiz.”