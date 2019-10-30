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Çavuşoğlu: "Rus ortaklarımıza inanıyoruz, ancak teröristlere güvenemeyiz"

Çavuşoğlu: "Rus ortaklarımıza inanıyoruz, ancak teröristlere güvenemeyiz"
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TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugün itibarıyla Rusya YPG’lilerin çekildiğini bildirdi. Rus ortaklarımıza inanıyoruz ancak teröristlere güvenemeyiz.” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre’de açıklamalarda bulundu.

-Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının başlaması, ileriye doğru büyük bir adım.

-YPG’yle birlikte hareket etmek ABD’nin en büyük hatasıydı.

-Sahadaki durum sakin, sükuneti korumak önemli.

-Bugün itibarıyla Rusya YPG’lilerin çekildiğini bildirdi. Rus ortaklarımıza inanıyoruz ancak teröristlere güvenemeyiz. Türkiye güvenli bölgede terörist görürse etkisiz hale getirecek.

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