Çavuşoğlu: "Şu ana kadar 76 ülkeden ve 14 uluslararası kuruluştan yardım teklifi geldi”

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından 76 ülkeden ve 14 uluslararası kuruluştan yardım teklifi geldiğini belirterek, "Bu yardımların da gerek yurt dışından gerek Türkiye'ye geldikten sonra koordine edilmesi önemli." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların imdadına yetişmek için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, gönüllü ve sivil toplum örgütlerinin de sahada olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak kurumların ve milletin çabalarına destek olmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini aktaran Çavuşoğlu, Kovid-19 salgını, Ukrayna'daki savaş ve Afganistan'daki gelişmelerden sonra tahliyeler için daha önce oluşturdukları koordinasyon ve destek merkezini faaliyete geçirdiklerini bildirdi.

- "Hatay'daki büyükelçimiz halen enkaz altında"

Ankara'daki AFAD kriz merkezine 4 büyükelçiyi görevlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Yurt dışından çok sayıda mesajlar, telefonlar, yardım teklifleri geliyor. Şu ana kadar 76 ülkeden ve 14 uluslararası kuruluştan yardım teklifi geldi. Bu yardımların da gerek yurt dışından gerek Türkiye'ye geldikten sonra koordine edilmesi önemli. Bu amaçla Adana'ya iki büyükelçimizi görevlendirdik. Maalesef Hatay'daki büyükelçimiz halen enkaz altında, yıkılan binada, oturduğu 13 katlı yeni bir bina yıkıldı. Oraya da bir büyükelçimizi görevlendirdik. Gaziantep'e büyükelçimizi gönderdik. Diyarbakır temsilciliğimiz açık. Yurt dışından gelen özellikle arama kurtarma ve acil sağlık ekiplerinin bu bölgelerde koordineli şekilde görevine başlaması için arkadaşlarımız başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımıza destek veriyor. Şu ana kadar 36 ülkeden 3 bin 319 arama kurtarma personeli sahada, 7 ülkeden de aynı şekilde ilave ekipler planlanmıştır. Hızlı şekilde intikal için gerekli çalışmaları yapıyoruz."

Bugün Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib'in deprem bölgesine sahra hastanesi kurmak için kendisini aradığını anlatan Çavuşoğlu, "Büyük bir ekiple gerekli materyalleri göndereceklerini söylediler. Yurt dışından ayni yardımlar da gönderiliyor. O yardımların da koordine edilmesi için elimizden gelen desteği veriyoruz. Çok sayıda mevkidaşım telefonla ya da mesajla taziyelerini ilettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. 7 günlük yas ilan ettik. KKTC ve Kosova'da da yas ilen edildi. Ayrıca NATO, Türk Devletleri Teşkilatı gibi farklı teşkilatlarda da bayraklar yarıya indirildi. Bu dayanışmaları için kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.