Çelik: "Görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir"

Türkiye'de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa paylaşımına ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir. Sayın Cumhurbaşkanımız kendi takdirini, uygun gördüğü şekilde kamuoyuyla paylaşacaktır." dedi.

Çelik, "Devletimizde herhangi bir çarkın işlemediğine dair bir durum yok. Devlet gayet güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir." diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin, Türkiye'nin resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edeceğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020, 19:57