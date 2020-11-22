Çelik: "Kapalı Maraş'ın açılması Kıbrıs Türkünün hakkıdır"

Türkiye'de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Işık Kent Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Isparta 7. Olağan İl Kongresinde yaptığı konuşmada, "Kıbrıs Türkünün yok edilmek, asimile edilmek, egemenlik haklarının elinden alınmak istendiğini belirten Çelik, "Diyoruz ki biz varız. Türkiye'nin en büyük siyasi hareketiyiz, asla müsaade etmeyeceğiz. Şimdi Kapalı Maraş'ın açılması Kıbrıs Türkünün hakkıdır, Kıbrıs davasının yeni bir kazanımla taçlanmasıdır. Dışarıdan gelen tepkileri anlıyoruz, onlara kulak asmıyoruz. Milletimiz ne derse o olur diyoruz. Kıbrıs Türkü ne derse o olur diyoruz." ifadelerini kullandı.