AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Ne BM ne başka bir kurum, Kıbrıs adasının tamamına hiçbir şekilde Rum gözlüğüyle bakamaz. Oranın yegane temsilcisi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) değildir, böyle bir tablo söz konusu değildir” dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

KKTC'de Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün Pile-Yiğitler Yolu çalışmasını engelleme girişimine değinen Çelik, MKYK'nın KKTC'nin açıklamasına tam destek verdiğini bildirdi.

Çelik, "Ne BM ne başka bir kurum, Kıbrıs adasının tamamına hiçbir şekilde Rum gözlüğüyle bakamaz. Oranın yegane temsilcisi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) değildir, böyle bir tablo söz konusu değildir." diye konuştu.

Adada iki eşit toplum ve iki egemen devlet olduğu için eşit yaklaşım ortaya koyulması ve çifte standarttan uzak durulması gerektiğini vurgulayan Çelik, "Dün Rumlara gösterilen müsamaha ve onlara verilen izin, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verilmiyorsa, Kıbrıs Türklerine bu kolaylık sağlanmıyorsa demek ki burada bir çifte standart vardır. BM'den bu durumu eşitlik temelinde, ilkesel ve tutarlı bir biçimde değerlendirmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.