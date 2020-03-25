Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 20 sanık hakkında kamu davası açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, ulusal ve uluslararası yayın organları ile birlikte dünya kamuoyunun da yakından takip ettiği (Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin) soruşturmayla ilgili bu bilgilendirmenin yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın (Jamal Ahmıd H Khashoggı) evlilik belgesi almak üzere gittiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda, iddianamede ayrıntılarıyla açıklanan planlama doğrultusunda, 2 Ekim 2018'de boğularak öldürülmesi ve cesedinin parçalanarak yok edilmesi olayı ile ilgili olarak; Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

20 ŞÜPHELİ HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Açıklamada, müşteki Hatice Cengiz ve tanıkların anlatımları, olay yerinde yapılan arama ve incelemeler sonucu düzenlenen olay yeri inceleme tutanakları ve raporları, kamera görüntüleri, havaalanı giriş-çıkış kayıtları, HTS döküm ve inceleme raporları, kriminal uzman raporları, adli tıp raporlara, bilirkişi raporları, Suudi Arabistan Mahkemesi’nde yapılan yargılamaya ilişkin duruşma notları ve elde edilen diğer tüm deliller doğrultusunda, iddianamede ismi geçen 20 şüpheli hakkında sulh ceza mahkemelerinden tutuklanmalarına yönelik yakalama emri kararları alındığı belirtildi.

Interpol Daire Başkanlığı üzerinden tüm şüpheliler hakkında kırmızı bülten kararları çıkarıldığı aktarılan açıklamada, Suudi Arabistan Krallığı adli makamlarına iletilmek üzere iade talepnameleri düzenlenerek Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne ulaştırıldığı vurgulandı.

2 ŞÜPHELİ AZMETTİRİCİ

Soruşturma sonucu düzenlenen iddianame kapsamında, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi eylemini gerçekleştirmek üzere görevlendirme yapıp diğer şüphelilere gerekli talimatları veren şüphelilerden Ahmet bin Muhammed El Asırı ve Saud Al Kahtanı hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme" suçundan kamu davası açıldığı da belirtildi.