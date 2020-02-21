Ceren Damar'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet

Ankara'da akademisyen Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davanın 4. duruşmasında karar açıklandı. Sanık Hasan İsmail Hikmet, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hasan İsmail Hikmet ve avukatı ile Ceren Damar Şenel'in ailesi katıldı.

"Canavarca hisle öldürmek"ten yargılandı

Duruşmada sanık Hasan İsmail Hikmet ve avukatının esasa ilişkin son savunmaları alındı. Katil zanlısı Hasan İsmail Hikmet hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi. Ayrıca ruhsatsız tabanca bulundurmak ve silahla tehdit suçlarından da 8 yıla kadar hapsi talep edildi.

Mahkeme kararını açıkladı

Şenel'in öldürülmesine ilişkin Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 4. duruşmasında mahkeme, katil zanlısı Hasan İsmail Hikmet'i, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Kopya çekerken yakalamıştı

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019 tarihinde sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından önce 2 el silahla vurularak ardından da 17 kez bıçaklanarak öldürülmüştü.