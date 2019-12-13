Ceren'in katili Özgür Arduç için iki ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet istendi

Son dakika gelişmesine göre, Ceren'i öldüren Özgür Arduç için canavarca hisle kasten öldürme ve kamu görevlisini öldürmeye teşebbüsten iki ayrı dava açıldı. Arduç için bir kez ağırlaştırılmış müebbet iki kez de müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca ceza indirimi uygulanmaması da talep edildi.

Ordu'da 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir'i öldüren katil Özgür Arduç hakkında bir kez ağırlaştırılmış, iki kez de müebbet hapis cezası istendi.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3. Sınıf Öğrencisi Ceren Özdemir'i evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklayarak öldüren ve yakalandığı sırada, kendisini yakalayan iki polis memurunu da bıçakla yaralayan şüpheli Özgür Arduç hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

CEZA İNDİRİMİ UYGULANMAMASI TALEP EDİLDİ

İddianamede, "Canavarca Hisle Kasten Öldürme" ve "Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürmeye Teşebbüs (iki kez)" suçlarından Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iki ayrı iddianame ile kamu davaları açılmış, düzenlenen iddianamelerde şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 3 Aralık saat 19.30 sıralarında, Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Abla Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı.

Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Ceren'i, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.