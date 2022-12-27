Ceyhun, 2022'nin Avusturya ile ilişkiler açısından verimli geçtiğini söyledi

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, 2022’yi iki ülke ilişkileri açısından AA muhabirine değerlendirdi.

Ceyhun, özellikle ikili siyasi ilişkilerde hissedilir bir iyileşmeden söz etmenin mümkün olduğunu belirterek, bunda hiç şüphesiz hükümetler arasındaki iyi ilişkilerin yanı sıra parlamentolar arası işbirliğindeki karşılıklı güven ve gayretlerin de payının bulunduğunu söyledi.

Geçmişte ikili ilişkilerde yaşanan inişli çıkışlı dönemler ve siyasi alanda yaşanan güçlükler göz önünde bulundurulduğunda şu anki gelinen noktanın memnun edici olduğunu kaydeden Ceyhun, "Geride bırakmakta olduğumuz 2022 yılına dönüp baktığımızda, son bir senenin Türkiye-Avusturya münasebetleri açısından son derece olumlu ve verimli geçtiğini söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

Ceyhun, ilişkilerin olumlu yönde ilerlemesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve mevkidaşı Alexander Van der Bellen’in kurduğu diyaloğun önemli bir rol oynadığını, iki liderin açtığı yolun üst düzey görüşme ve ziyaretlerle bugünkü seviyeye ulaştığını anlattı.

İki ülke arasındaki üst düzey görüşme ve ziyaretlere değinen Ceyhun, 1 Mart’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Van der Bellen ile Ukrayna başta olmak üzere çeşitli konuları içeren önemli bir görüşme gerçekleştirdiğini, bunun akabinde Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’in Antalya Diplomasi Forumu’na katıldığını söyledi.

Ceyhun, "Ukrayna’daki savaş, Türkiye’yle ilişkilere stratejik bir bakış açısıyla yaklaşmak gerektiğini ortaya koymuştur." görüşünü paylaştı.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer’in Nisan 2022’de gerçekleştirdiği Moskova ziyareti öncesi ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinin, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna krizine dair konumunun anlaşılması açısından önemli olduğunu vurgulayan Ceyhun, "Gelinen noktada, ilişkilerimizdeki bu olumlu gidişatı Avusturya Cumhurbaşkanı Sayın Van der Bellen’in önümüzdeki dönemde planlanan Türkiye ziyareti ile taçlandırmak ve bunu üst düzey karşılıklı ziyaretlerle diri tutmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Meclis başkanları arasındaki diyalog

Ceyhun, liderler arasındaki bu samimi diyaloğun diğer üst düzey yetkililerin karşılıklı temaslarının da ivme kazanmasına vesile olduğuna dikkati çekerek, bu bağlamda TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Avusturya Ulusal Meclisi Başkanı Wolfgang Sobotka arasındaki karşılıklı ziyaretlere işaret etti.

Avusturya Meclis Başkanı Sobotka’nın ziyaret boyunca Şentop’a eşlik etmiş olmasının Avusturya tarafının ilişkilere verdiği önemi gösterdiğine dikkati çeken Ceyhun, "Siyasi düzlemde yaşanan bu olumlu gelişmelerin ilişkilerimizde ekonomiden ticarete, bilimden sanata, askeri ilişkilerden güvenliğe kadar diğer birçok alanda müspet yansımaları olmaktadır." diye konuştu.

"Avusturyalı turist sayısı 420 bini aştı"

Ceyhun, Avusturya ile ikili ticaretin ve ekonomik ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunu dile getirerek, 2021 yılında 2,4 milyar dolar seviyesinde olan ikili ticaret hacminin bu yılın eylül ayı itibarıyla 2,7 milyar dolara yükseldiğini, salgının etkisini kaybetmesiyle bu ülkeden Türkiye’ye gelen turist sayısının salgın öncesi seviyeleri de geride bırakmakta olduğunu, geçen yıl yaklaşık 220 bin olan Avusturyalı turist sayısının bu yıl 420 bini geçtiğini anlattı.

Ukrayna krizinin Avrupa’daki ekonomik işbirliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduğuna işaret eden Ceyhun, bu bağlamda enerji kaynaklarının ve tedarikinin çeşitlendirilmesinin önemli bir mesele haline geldiğini belirtti.

Ceyhun, şöyle devam etti:

“Görüşmelerimizde Avusturyalı muhataplarımıza bölgedeki enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasında ülkemizin stratejik önemine dikkat çekiyor, özellikle Avrupa’nın içinde bulunduğu kritik dönemde Türkiye’nin AB’yle yakınlaşmasını stratejik açıdan değerli bulduğumuzu ve bu konuda Avusturya’dan da destek beklediğimizi vurguluyoruz.”

Ceyhun, güvenlik, göç, insan kaçakçılığı ve terörle mücadele alanlarında Avusturya ile işbirliğinin bu yıl daha da geliştiğini söyleyerek, Avusturya Dış ve İçişleri Bakanlarının söz konusu hususları ele almak üzere Türkiye’yi ziyaret ettiğini, terörle mücadele alanındaki işbirliğini daha da artırmak amacıyla Türkiye-Avusturya Terörle Mücadele ve Güvenlik İstişarelerinin ikinci toplantısını Ekim 2022’de Viyana’da gerçekleştirdiklerini, Avusturyalı muhatapların Türkiye'nin bu alandaki hassasiyet ve beklentilerini anladıklarını gördüklerini ifade etti.

2023'te ortak projeler

Ceyhun, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın Eylül 2022’de bu ülkeye yaptığı ziyaret kapsamında imzalanan niyet mektubu ile sanat ve bilim alanında işbirliğinin somut projelerle desteklenmesinin amaçlandığını, bu kapsamda Avusturya ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası işbirliğinde ortak konserler düzenlenmesi ve Avusturya Devlet Arşivleri ile Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri arasındaki işbirliğinin artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Bu ziyaretlere ek olarak başta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olmak üzere İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının buradaki muhataplarıyla görüştüklerini anlatan Ceyhun, Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig’in de Türkiye’de temaslarda bulunduğunu, ilişkilerin her düzeyde ve farklı boyutlarda ilerleme kaydetmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Ceyhun, kendisinin de yerel siyasetçiler, eyalet başkanları ve çok sayıda belediye başkanıyla bir araya gelerek ilişkilerin geliştirilmesi hususunda yaptığı görüşmeler ve attığı adımları aktararak, "Avusturya ile son dönemde hemen hemen her alanda ve her düzeyde kaydedilen bu yoğun işbirliğinden burada yaşayan vatandaşlarımızın da memnun olduğunu görmek, ilişkilerdeki bu ilerlemenin hayatlarına olumlu yansımasının olduğunu bilmek, bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir." ifadelerini kullandı.