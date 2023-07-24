Ceyhun: "Türkiye, AB üyelik müzakerelerinin hızlı bir şekilde yeniden başlamasını istiyor"

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, APA'ya verdiği röportajda, bunların "son derece önemli" olduğunu, çünkü "sorunları konuşup çözüm üretebileceğinizi" vurguladı.

Ceyhun'a göre AB, gelecekte küresel düzeyde "belirleyici bir rol" oynamak istiyorsa Türkiye'ye ihtiyaç duyuyor. Avusturya'nın entegrasyon politikasına övgüde bulundu.

Büyükelçi, "Tabii ki Türkiye bir gün Avrupa Birliği'ne üye olmayı planlıyor" dedi.

Bu hedef değişmeden kalır. Spesifik olarak, ülke yalnızca katılım müzakerelerinin yeniden başlatılmasını değil, aynı zamanda AB ile Türkiye arasındaki gümrük birliğinin modernleştirilmesini de istiyor. Bu sadece Türk şirketlerine değil, her şeyden önce Avrupalı ​​şirketlere fayda sağlayacaktır.

Katılım müzakerelerinin yeniden başlaması, Avusturya gibi Türkiye'nin AB üyeliğini reddeden ülkeler için de sorun olmamalı. "Müzakereler yarın üye olacağımız anlamına gelmez, ancak müzakereler sırasında sorunlar hakkında da konuşabilir ve çözüm bulabilirsiniz" dedi. Ceyhun aynı zamanda Avrupa Birliği'nin Türkiye ile "bugün olduğundan çok daha farklı" ilgilenmek zorunda kalacağını vurguladı. Bu bağlamda, ülkesinin Moskova ile Kiev arasında mülteci meselesinde arabulucu ve enerji tedarikçisi rolüne değindi. Buna göre, AB'ye yönelik bir gözlemci olarak, "yeni oluşan dünya düzeninde Türkiye'nin yanımızda olmasının çok değerli olabileceğini" ifade etmek zorunda kaldı.

Ceyhun, AB üyesi olan Türkiye'nin de buna bağlı olarak farklı bir Ukrayna politikası izleyeceğini açıkça belirtti. Ülke şu anda öncelikle savaşı sona erdirmekle ilgileniyor çünkü Avrupa da bundan zarar görüyor. "Ukrayna'yı destekliyoruz. Ancak Rusya'nın rakibi değiliz" diyen diplomat, bu bağlamda özellikle Rusya tarafından yakın zamanda iptal edilen tahıl anlaşmasının devam ettirilmesi taahhüdünü vurguladı.

Ceyhun, büyükelçilik görevine başlamadan önce, "aslında dünya çapında örnek bir rol oynayabilecek" bu "büyük sözleşmeden" haberdar olmadığını itiraf etti. Söz konusu olan demokrasi, bugün bizim için hala çok ama çok önemli ve değerli olan değerlerdir” dedi.