CHP'den Akıncı'ya tepki

Türkiye'de CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı sürerken açıklama yaptı.

Bir basın mensubunun, "KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözleri var, 'Kıbrıs Türktür, Türk kalacaktır.' siyaseti 1950'lerin sloganıdır. Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna Öztrak, şu yanıtı verdi:

"Bu ülkede Kıbrıs konusundaki duruşu en net parti Cumhuriyet Halk Partisidir. Bunu çok açıkça ifade ediyorum, 1974'de biz neredeysek bugün de oradayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanının sözleri büyük talihsizliktir ve son derece vahimdir. Hele hele konuşmasının içinde yersiz ve anlamsız bir biçimde Sayın Tayfur Sökmen'in adını geçirmesi kabul edilebilir bir husus değildir. Sayın Sökmen, Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte Hatay davasını sonuçlandırmış kişidir. KKTC adı üstünde bizim gözümüzde bağımsız bir devlettir. Bağımsız bir devlet olarak tanınması için de elden gelen yapılmalıdır. Ama bugün kalkıp da siz KKTC'nin ilhakından bahsetmeye başlarsanız bu kabul edilebilir bir husus değildir. Olsa olsa içerideki seçim baskısı nedeniyle tarih bilincinden yoksun sarf edilmiş sözlerdir diye düşünüyorum."