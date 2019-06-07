CHP Denizli Milletvekili vefat etti

Türkiye'de CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, bayram tatili için ailesiyle bulunduğu Antalya'nın Aksu ilçesindeki evinde bu gece geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti.

CHP yetkililerinden alınan bilgiye göre, Denizli Milletvekili Arslan, bu gece saat 00.30 sularında Antalya'nın Aksu ilçesinde bayram tatili için ailesiyle bulunduğu evde rahatsızlandı. Arslan, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, AA'ya yaptığı açıklamada Arslan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını bildirdi. Arslan'ın cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Denizli'ye götürüldüğünü belirten Kaya, Arslan ve CHP ailesine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu'ndan Arslan için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli Milletvekili Arslan'ın ailesine başsağlığı diledi.