CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "23 Haziran'da tatile gitmek yok"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında CHP MYK Samsun'da toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Ayın 23'ünde tatil yok" dedi.

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Samsun'da toplandı.

Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı sebebi ile yapılan MYK yaklaşık bir saat sürdü.

"Sandığa gideceğiz, adaleti yeniden sağlayacağız"

MYK toplantısının ardından 100'üncü Yıl Bildirgesini okundu. Bildirgede 19 Mayıs'ın bağımsızlığın önündeki engelleri yok eden onurlu bir mücadelenin tarihi olduğu vurgulandı. Milletin hakkına, hukukuna ve bağımsızlığına sahip çıkma azminin ve kararlılığının göstergesi olduğu ifade edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde 23 Haziran seçimi vardı. İstanbullulara şu sözlerle seslendi:

"Ayın 23'ünde İstanbullu kardeşlerime söylüyorum, tatil yok, bir yerlere gitmek yok. Sandığa gideceğiz, adaleti yeniden sağlayacağız ve Ekrem Başkanı layık olduğu koltuğu, halkın koltuğuna oturtacağız."

Kılıçdaroğlu MYK'nın ardından Ekrem İmamoğlu ile birlikte gençlerle buluştu. Daha sonra iftar programına katıldı.

Kaynak: TRT Haber