CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş’ın görevlerini açıkladı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da yer aldığı videoda Kılıçdaroğlu görevlendirmeleriden bahsetti.

Kılıçdaroğlu “Sevgili milletim, bugün size Cumhurbaşkanı Yardımcılarımla sesleniyorum. Ekrem Başkanım solumda, Mansur Başkanım da sağımda. Son günlerde olan olayları lütfen artık boş verelim. Biz işimize bakıyoruz. Siz bakmayın onlara.” İfadelerini kullandı.

Türkiye’yi afetlere hazırlamak ve kentlerin dirençlerini artırmak istediğini ifade eden Kılıçtaroğlu bu görevi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na vereceğini ifade etti.

Gündemdeki diğer bir konunun, sosyal politikalar olduğunu vurgulayana Kılıçdaroğlu hane ekonomisinin hızla güçlendirmesi gerektiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu “Aile destekleri sigortasından kadın istihdamına kadar yoksullukla mücadelede yapacak çok işimiz var.” İfadelerini kullanarak bu görevi ABB Mansur Yavaşa verdiğini belirtti.

Paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bütün ülkenin mutluluğu için hazırız ifadelerini kullandı, Ankara Büyük Şehir Belediye Mansur Yavaş da ülkemizin pırıl pırıl gençleriyle mutlaka başarılara imza atacağız. İfadelerinide bulundu