CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "İstanbul tercihini yaptı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un tercihini yaptığını, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının verilmesi gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili sosyal medya sitesi Twitter'dan açıklama yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu✔@kilicdarogluk İstanbul halkı tercihini yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının bir an önce verilmesi gerektiğini hatırlatıyor ve bu sürecin sona erdirilmesinin, İstanbul’un ve ülkemizin yararına olacağının bilinmesini istiyorum.

İstanbul'un tercihini yaptığı belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul halkı tercihini yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının bir an önce verilmesi gerektiğini hatırlatıyor ve bu sürecin sona erdirilmesinin, İstanbul’un ve ülkemizin yararına olacağının bilinmesini istiyorum."

Kaynak: AA