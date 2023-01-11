CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Altun'a hakaret suçlamasından beraat etti

Türkiye İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu beraat etti.

Canan Kaftancıoğlu, 14 Nisan 2020’de İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Üsküdar’daki evinin yanında usule aykırı yapılaşma olduğuna dair kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili açıklama yapmıştı.

Kaftancıoğlu'nun açıklaması sonrası hakkında "kamu görevlisine alenen hakaret" suçlamasıyla Anadolu 40. Asliye Mahkemesi'nde dava açıldı

Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Canan Kaftancıoğlu katıldı.

Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Şikayetçi avukatı, Canan Kaftancıoğlu'nun üzerine atılı suçu işlediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Savcı daha önce verdiği mütalaayı tekrar ettiğini söyledi. Mahkeme, isnat edilen suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle, Kaftancıoğlu'nun beraatine karar verdi.