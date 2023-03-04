CHP'li belediye başkanlarından Kılıçdaroğlu'na destek

CHP'li belediye başkanları, MYK toplantısı öncesi Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile biraraya gelerek destek ziyareti yaptı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, partiye gelişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Neler söyleyeceğimiz belli. Genel Başkan'ımızı destekliyoruz. Fikrimizde en ufak bir değişiklik olmadı. Mücadeleye devam edeceğiz demokrasi yolunda." dedi.

"İYİ Parti Genel Başkanı Akşener altılı masadan ayrıldığını açıkladı, nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Büyükerşen, "Talihsizlik" yanıtını verdi.

Görüşmeye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katıldı.

Bu arada Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın toplantının ardından bir süre daha Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile özel görüştüğü öğrenildi.

CHP'DEN ZİYARET AÇIKLAMASI

CHP'li belediye başkanlarının İY Parti lideri Akşener'le de görüşeceği iddia edildi. CHP'den yapılan son açıklamada büyükşehir belediye başkanlarının İYİ Parti Genel Merkezi'ne bir ziyaretinin planlanmadığı belirtildi.