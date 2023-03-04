CHP'li belediye başkanlarından Kılıçdaroğlu'na destek

CHP'li belediye başkanları, MYK toplantısı öncesi Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile biraraya gelerek destek ziyareti yaptı.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, partiye gelişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Neler söyleyeceğimiz belli. Genel Başkan'ımızı destekliyoruz. Fikrimizde en ufak bir değişiklik olmadı. Mücadeleye devam edeceğiz demokrasi yolunda." dedi.
"İYİ Parti Genel Başkanı Akşener altılı masadan ayrıldığını açıkladı, nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Büyükerşen, "Talihsizlik" yanıtını verdi.
Bu arada Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın toplantının ardından bir süre daha Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile özel görüştüğü öğrenildi.
CHP'DEN ZİYARET AÇIKLAMASI
CHP'li belediye başkanlarının İY Parti lideri Akşener'le de görüşeceği iddia edildi. CHP'den yapılan son açıklamada büyükşehir belediye başkanlarının İYİ Parti Genel Merkezi'ne bir ziyaretinin planlanmadığı belirtildi.