CHP’li aday Twitter hesabını güncelledi: ‘İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabındaki ünvanının ‘İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı’ olarak güncelledi.

İmamoğlu, AK Partili rakibi Binali Yıldırım’la sandıkların açılmasından bu yana kafa kafaya gitti. Devlet kurumu Anadolu Ajansı (AA), ilk saatlerde hızlı şekilde duyurduğu sonuçları, ilerleyen saatlerde adaylar arasındaki fark kapanmaya başlayınca ‘veri girişi aksadı’ diyerek yavaşlattı.



İmamoğlu ayrıca sosyal medya hesabından da emeği geçen herkese ve İstanbullulara teşekkür etti

İşte o satırlar:

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı da seçimi kazandığımızı teyid etti. Hep birlikte kazandık, emeği geçen herkese ve gönlü bizimle atan 16 milyon İstanbulluya teşekkürler. #BirlikteKazandık