‘Çocuklarım aç’ diyerek Valilik önünde kendini yaktı

Uzun süredir işsiz olduğu öğrenilen A.Y isimli kişi, Hatay Valiliği önünde ‘Çocuklarım aç’ diyerek kendini yaktı. İntihara kalkışan vatandaşa yangın tüpleriyle müdahale edildi. Valilik’ten yapılan açıklamada vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi.Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Hatay Valiliği önünde, bir süredir iş bulamayan A.Y isimli kişi “Çocuklarım aç” diyerek kendini ateşe verdi. İşsizlik nedeniyle bunalıma girdiği öğrenilen A.Y’ye yangın tüpleriyle polisler tarafından anında müdahale edildi.Yangın tüpleriyle söndürülmeye çalışan vatandaş, polislerin uzun uğraşının ardından hayatta kalmayı başardı.Körfez Gazete’nin haberine göre Hatay İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve Valilik Özel Kalem Müdürü de olay yerine gelerek, intihar girişiminde bulunan A.Y ile konuştu.ÇOCUKLARIM AÇ,

İŞSİZİM

İntihar girişiminde bulunan ve son anda yangın tüplerinin müdahalesi ile kurtarılan A.Y isimli vatandaşa polisler su vererek yüzünü yıkadı. Zorla kendine gelen baba, çocuklarının aç olduğunu ve yaşadığı işsizlik durumundan bunaldığını belirtti.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.Y’nin tedavisini yaparken, üzerine yapışan elbiseleri de keserek çıkardı. İntihar girişiminde bulunan babanın Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.HAYATINI KAYBETTİValiliğin ikinci açıklamasında intihar eden vatandaşın yaşamını yitirdiği duyuruldu.Açıklamada “Hatay Devlet Hastanesinden Mersin Devlet Hastanesi yanık ünitesine sevk edilmek üzere giderken Hatay Dörtyol ilçesi mevkisinde ambulansta geçirdiği kalp krizi sonucu tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiştir. Vatandaşımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine sabır ve baş sağlığı dileriz” denildi.