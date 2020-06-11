Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi

Çorum'un Bayat İlçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyü kırsalında bir çobanın "Aslan gördüm" iddiası üzerine arazide arama çalışması başlatıldı.

JANDARMADAN YARDIM İSTEDİ

Son bir hafta içerisinde arazide 2 hayvanın kaybolması üzerine çevrede araştırma yapan çobanın cep telefon kamerasına ilginç bir görüntü takıldı. Çoban, arazide aslan gördüğünü iddia ederek jandarmadan yardım istedi. Bunun üzerine jandarma ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri arazide geniş çaplı arama çalışması başlattı.

BÖLGE HAVADAN İNCELENDİ

Bölgedeki foto kapanları inceleyen ekipler, drone ile havadan araziyi taradı. Çalışmalar sırasında sazlık alanda bir büyükbaş hayvana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Ekiplerin arazideki çalışmaları sürerken kayıp hayvanlardan biri de canlı olarak bulundu.

Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerinin arazideki çalışmaları devam ediyor.