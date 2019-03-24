Cumhur İttifakı'ndan Yenikapı'da "Büyük İstanbul Mitingi"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki "Büyük İstanbul Mitingi"nde vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, "AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş kardeşimle Cumhur İttifakı'na inanan, güvenen tüm kardeşlerimle işte bu İstanbul için bir kez daha Yenikapı'dayız. Şu anda aldığım resmi rakama göre 1 milyon 600 bin kişi Yenikapı'da." dedi.

Erdoğan, "İnşallah 1 Nisan'dan sonra bu zaferle beraber yine burada, şöyle çok fazla da uzatmadan bir de zaferin şenliğini yaparız." ifadelerini kullandı.

"Yassıada'nın açılışını seçimden sonra yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın (Yassıada) açılışını seçimden sonra yapacaklarını söyledi.

"Hedefimiz İstanbul'da otopark kapasitemizi 123 bin araca çıkartmak"

Erdoğan, "Hedefimiz 2023'e kadar (İstanbul'da) otopark kapasitemizi 123 bin araca çıkartmaktır." dedi.

"Atatürk Kültür Merkezi'ni kısa bir zamanda bitireceğiz"

Atatürk Kültür Merkezi ile ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temelini attık nasip olursa Atatürk Kültür Merkezi'ni de kısa bir zamanda bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Biyoteknoloji Vadisi ile 20 bin kişiye istihdam

Erdoğan, yaklaşık 6 katrilyon lira maliyeti olan Tuzla Biyoteknoloji Vadisi'ni de kurduklarını belirterek, 3,5 katrilyon lira maliyetle de Teknoloji Geliştirme Merkezi kurduklarını kaydederek,

"(Biyoteknoloji Vadisi) Burada antikordan aşıya, lensten kemoterapi ilacına kadar pek çok ürün üretilecek, 20 bin kişiye istihdam sağlanacak." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehrin her iki yakasında, birer tane sebze-meyve, kuru gıda, su ürünleri gibi perakende noktalarının ihtiyaç duyduğu malları karşılayacak haller kuracaklarını söyledi.

Erdoğan, Eyüpsultan Göktürk'te de tarımsal teknoloji geliştirme merkezi kurulacağını belirtti.

"İstanbul'a 900 trilyon liralık yatırımla film platosu kuracağız"

"Tarihi Yarımada'yı da kadim şehir olarak ilan ederek, restorasyon seferberliği başlatacağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'a 900 trilyon liralık bir yatırımla dev bir film platosu kuracağız." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Denize kıyısı olan 22 ilçemizdeki 170 km'lik kıyı şeridini kesintisiz ve engelsiz şekilde düzenleyerek İstanbul halkının hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

"Şehrin her köşesinde 955 kreş açacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehrin her köşesinde, 300 mahalleye 955 kreş açacaklarını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2019, 17:51