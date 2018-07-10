CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AZERBAYCAN'A GİTTİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AZERBAYCAN'A GİTTİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmek üzere özel uçak "TUR" ile saat 09.10'da Azerbaycan'a hareket etti.
Başkan Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca ve bazı ilgililer uğurladı.
Erdoğan, Bakü'deki temaslarının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçecek

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 13:13
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
“ELEKTRİĞE VE AKARYAKITA YAPILAN ZAMLAR GERİ...
“ELEKTRİĞE VE AKARYAKITA YAPILAN ZAMLAR GERİ...
  1. Kıbrıs
﻿