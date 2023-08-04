Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'in ziyareti ağustos ayı içinde gerçekleşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin ağustos ayı içerisinde gerçekleşeceğini ifade etti. Putin'in Afrika'ya tahıl vaadine ilişkin de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya'dan Karadeniz koridorundan gelecek tahılların bizde una çevrilmesi, buradan fakir Afrika ülkelerine, az gelişmiş ülkelere de bunların naklini yapacağız." dedi. Öte yandan yerel seçimler için de hazırlıklara başladıklarını belirten Erdoğan, hedeflerinin en ideal aday tespiti ile seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak olduğunu da dile getirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Yerel seçim hazırlıklarına başladıklarını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin MYK, MKYK, milletvekilleri ve belediye başkanlarının hazırlanan programlara göre görevlerine başladıklarını duyurdu.

Erdoğan, "Türkiye'yi tarıyoruz, taramaya devam edeceğiz. Hedefimiz en ideal aday tespiti ile seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak." dedi.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye geliş tarihinin henüz netlik kazanmadığını ancak ziyaretin ağustos ayında gerçekleşeceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstihbarat Başkanım Dışişleri Bakanım gerekli görüşmeleri yapıyor." açıklamalasında bulundu.

YEREL SEÇİM HAZIRLIKLARI



Yerel seçimlerle ilgili olarak gerekli bütün alt yapı çalışmaları devam ediyor. Başta şahsım olmak üzere bütün MKYK, MYK üyelerim, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız Türkiye genelinde hazırlanan programa göre görevlerine başladılar. Türkiye'yi tarıyoruz, taramaya devam edeceğiz. Hedefimiz en ideal aday tespiti ile seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak.





PUTİN'İN TÜRKİYE HAZIRLIKLARIHenüz tarih netleşmedi. İstihbarat Başkanım Dışişleri Bakanım gerekli görüşmeleri yapıyor. Ağustos ayı içinde bu ziyaret gerçekleşecek.

PUTİN'İN AFRİKAYA'YA TAHIL VAADİ

Biz bu konuda Rusya ile aynı çizgideyiz. Rusya'dan Karadeniz koridorundan gelecek tahılların bizde una çevrilmesi, buradan fakir Afrika ülkelerine, az gelişmiş ülkelere de bunların naklini yapacağız. Şu anda bile biz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız olarak bu adımları atmaya, desteğimizi yapmaya devam edeceğiz. Fransa'nın bu yaptığı iş ilk değil. Cezayir'de, Ruanda'da yaptığı uygulamalar dünyanın kayıtlarında mevcut. Altın sevkini, uranyum sevkini Fransa'ya durdurmuş durumdalar. Bu yıllardan beri bu ülkelere yapılan zulmün karşılığıdır. Bizler de onlarla olan olumlu ilişkilerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz.

TSK'DA İLK KADIN AMİRAL



Bu atamadan çok mutlu oldum. Böyle bir kızımın amiralliğe terfi etmesi çok mutlu etti. İlk defa silahlı kuvvetlerde böyle bir kızımızın albaylıktan amiralliğe terfi etmesi ayrı bir güzellik. Kendisini tebrik ediyorum.