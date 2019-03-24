Türkiye'de AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın, Yenikapı'ya ruh veren 15 Temmuz gecesi kurulduğunu bildirdi.

Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki "Büyük İstanbul Mitingi"nde vatandaşlara hitap etti.

Yıldırım, "Siz bu meydanı doldurdukça ne hainlere yeniliriz ne de ekonomimize saldıranlara 'eyvallah' ederiz." dedi.

'Daha mutlu, huzurlu, güvenli bir İstanbul sözü veriyorum'

Binali Yıldırım, "Size daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir şehir, bir İstanbul sözü veriyorum. İşte, bu söz Yıldırım sözüdür." diye konuştu.

Yıldırım, Yenikapı Meydanı'nı dolduran vatandaşlara hitaben "Finali Binali ile yapalım mı?" diye seslendi.

'Ulaşım İstanbul'da eziyet olmaktan çıkacak'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, "Yapacağımız raylı sistemlerle seyahat etmek, ulaşım İstanbul'da eziyet olmaktan çıkacak, bir eğlenceye dönecek." dedi.