Konya’da bir erkek tarafından darp edilen kadını kurtarmak isterken yaşanan münakaşa sonucu katil olan Kadir Şeker soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada yeni görgü tanıkları ortaya çıktı. Polis, görgü tanıklarının bilgisine başvuracak. Verilecek ifade Şeker’le ilgili yeni gelişmelerin önünü açabilecek.

Konya’da dövülen kadına yardım etmek isterken, şiddet uygulayan Özgür Duran’ı öldüren Kadir Şeker soruşturmasında tanıklar ortaya çıktı.

Konya’da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kadir Şeker, parkta sevgilisini döven kişiye müdahale ettiği sırada çıkan boğuşmada şahsı kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü için ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Şeker’in serbest bırakılması için Twitter’da ‘#kadiricinadalet’ etiketiyle kampanya başlatıldı.

Dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen Kadir Şeker soruşturmasında yeni gelişme

GÖRGÜ TANIKLARI DİNLENECEK

T24’te yer alan habere göre; soruşturmayı genişleten savcılık ve polis yeni bulgulara ulaştı. Sosyal medyada da büyük yankı bulan olayın ardından harekete geçen Konya Emniyeti, cinayetle ilgili yeni görgü tanıklarını ortaya çıkardı. Polis, savcılık talimatıyla birlikte görgü tanıklarının bilgisine başvuracak. Görgü tanıklarının vereceği ifade katil zanlısı olduğu gerekçesiyle tutuklanan üniversite öğrencisi Şeker’le ilgili yeni gelişmelerin önünü açabilecek.

KEŞİF GECE YAPILACAK

Bu arada savcılık olayla ilgili bu gece olay yerinde keşif işlemine başladı. Soruşturmayı yürüten savcı tarafından yapılan ve adli soruşturmanın önemli unsurlarından olan yer gösterme işlemi için tutuklu katil zanlısı Şeker de cezaevinden alınarak olay yerine getirilecek. Şeker, olayın nasıl yaşandığını bu kez olay yerindeki tatbikatta savcıya anlatacak. Keşfin güvenlik gerekçesiyle gece yapılacağı belirtildi.