Denizli'de 4,1 şiddetinde deprem

Türkiye'nin Denizli ilinde merkez üssü Acıpayam olan 4,1 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem saat 09.15'te gerçekleşti.
Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, depremin yerin 7 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.
Denizli'de 20 Mart Çarşamba günü de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. O sarsıntı sonrası ilde sık sık artçı depremler yaşanmış, olası durumlara karşı hastaneler kısa bir süre tahliye edilmişti.
Acıpayam'da 22 Mart Cuma günü 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2019, 10:24