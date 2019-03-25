Denizli'de 4,1 şiddetinde deprem

Türkiye'nin Denizli ilinde merkez üssü Acıpayam olan 4,1 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem saat 09.15'te gerçekleşti.

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, depremin yerin 7 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.

Denizli'de 20 Mart Çarşamba günü de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. O sarsıntı sonrası ilde sık sık artçı depremler yaşanmış, olası durumlara karşı hastaneler kısa bir süre tahliye edilmişti.

Acıpayam'da 22 Mart Cuma günü 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2019, 10:24