Denizli’de bir deprem daha meydana geldi

Saat 15.45’te merkezüssü Denizli Acıpayam olan 4.1 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi.

Denizli Acıpayam’daki 5,5’lik deprem özellikle köylerde panik ve hasara neden oldu. Depreme yakalananlar o anları anlattı.

Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından merkez üssüne yakın konumdaki Yeniköy, Karahöyük, Uçarı, Gedikli ve Yeşildere Mahallelerinde hasar tespit çalışması devam ediyor.Bölgede 50’ye yakın evde hasar oluşurken Karahöyük köyünde bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Deprem sırasında panik ile camdan atlayan bir kişi ile baygınlık geçirenlerin de bulunduğu bazı vatandaşlar Acıpayam ve Serinhisar Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Depremin en fazla hasar verdiği mahallelerden Karahöyük’te camilerden “evlere girilmemesi, elektrik kullanılmaması” konusunda uyarılar yapıldı.

Acıyapam Devlet Hastanesi, deprem sonrası güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Hasar tespit çalışmasının ardından hastaların yeniden hastaneye sevk edileceği öğrenildi.Bu arada Aydın’ın Karacasu ve Denizli’nin Serihisar ilçelerinde de deprem nedeniyle eğitime bugün ara verildi.