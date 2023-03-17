Deprem suçları soruşturmaları..Tutuklu sayısı 284'e yükseldi

Deprem bölgesinde yıkılan binalarla ilgili hukuki süreçler devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıklarınca, depremden etkilenen illerde resen başlatılan adli soruşturmalarda, bugüne kadar hakkında adli işlem başlatılan 1219 zanlıdan 284'ünün tutuklandığını bildirdi.

Bozdağ buna ek olarak 416 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini, 260 şüpheli hakkında çıkarılmış yakalama kararı bulunduğunu ve şu anda gözaltı kararı verilmiş 95 şüpheli olduğunu, yurt dışında 4 şüpheli bulunduğunu, 53 şüphelinin vefat ettiğini ekledi; "Bu tutuklu olanların durumuna baktığımızda 102'sinin müteahhit, 151'inin yapı sorumlusu, 13'ünün yapı sahibi, 18'inin de binada değişiklik yapan kişiler olduğunu görüyoruz."

Soruşturmalar kapsamında 25 Şubat'ta Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Kavak da tutuklanmıştı.

- "Delillendirme işlemleri sonlandı"

Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde konuşan Bozdağ; Adana, Diyarbakır, Hatay, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa ve Elazığ'da "ölüm ve yaralamanın olduğu binaların tamamında delil tespiti yapıldığını ve delillendirme işlemlerinin sonlandırıldığını" belirtti.

Bozdağ "Depremin etkilediği 16 ilçede delillendirme işlemlerinin tamamlandığını ifade etmek isterim. Şu ana kadar toplam 9 bin 435 binanın bilirkişi incelemesi yapılmış ve bunlarla ilgili gerekli usul hukuku çerçevesinde gerekli süreçler tamamlanmıştır" ifadesini kullandı.

Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da 11 Mart'ta yaptığı açıklamada; Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis'te 1 milyon 760 bin binada hasar tespit çalışmalarının yapıldığını ifade etmiş, “Hasar tespit çalışmalarımızda sona geldik, 5 ilimizden olan Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis'te tespitler tamamlandı. Depremden etkilenen illerimizden 5 milyon 4 bin bağımsız bölümden oluşan hasar tespit çalışmaları çerçevesinde 1 milyon 760 bin binada inceleme yapılmış durumda. İçerisinde 820 bin 302 bağımsız bölümden oluşan 279 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ağır hasarlı ve orta hasarlı olduğunun tespitini yapmış olduk” demişti.