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Depremde son durum...Can kaybı 24’e yükseldi

Depremde son durum...Can kaybı 24’e yükseldi
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TC İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir’deki depremde vefat edenlerin sayısının 24’e, yükseldiğini duyurdu. Ege Denizi’ndeki 6, 6 büyüklüğündeki deprem, saat 14.51’de (TS) İzmir’in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında kaydedildi. 9 binada kurtarma çalışmaları sürüyor Arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 8’inde çalışmalar tamamlandı, kalan 9 binada çalışmalar devam ediyor. 6 bin 49 personel görev yapıyor Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 03.00 itibarıyla (T.S) İzmir’de arama, kurtarma, sağlık, psikososyal destek ve insani yardım için toplam 6 bin 49 personel ile 836 araç ve 20 arama köpeği görev yapmaya başladı. Deprem bölgesine 3 bin 66 çadır, 34 mobil baz istasyonu, 26 bin 130 battaniye, 10 bin 560 yatak, 6 bin yastık çarşaf seti, 5 mobil mutfak, 5 ikram aracı, 2 mobil sosyal hizmet aracı ve 164 bin 938 malzeme (ikram ve içecek) ulaştırıldı. Ayrıca bölgeye 3 mobil koordinasyon tırı, 7 askeri kargo uçağı, 1 insansız hava aracı (İHA), 11 Sahil Güvenlik botu, 6 helikopter, 1 dalış timi, 292 emniyet personeli sevk edildi 

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