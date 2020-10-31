Depremden 17 saat sonra enkazdan 3 kişi daha kurtarıldı

Rıza Bey Apartmanı enkazındaki İnci Okan ve Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki Hülya Özmet, yaralı olarak çıkarıldı. Barış Sitesindeki enkazdan da 50 yaşındaki Nurcan Tosun yaralı olarak kurtarıldı.

İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Rıza Bey Apartmanı enkazından 16 yaşındaki İnci Okan ve Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından da Hülya Özmet, yaklaşık 17 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.