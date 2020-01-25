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Depremden etkilenen vatandaşlar spor salonuna sığındı

Depremden etkilenen vatandaşlar spor salonuna sığındı
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Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar, kentteki spor salonları park ve bahçelere sığındı.

Elazığ'da depremden etkilenen bazı vatandaşlar geceyi spor salonunda geçirdi.

TC Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Yakup Kılıç Spor Salonu'nun kapıları depremzedeler için açıldı. Burada soğuktan korunmaya çalışanlara battaniye dağıtıldı, sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Ailesiyle spor salonuna sığınan Kürşat Altık, evde oldukları sırada depreme yakalandıklarını, sarsıntı anında büyük bir panik yaşadıklarını belirtti. Dua ederek sarsıntının geçmesini beklediklerini ifade eden Altık, "Depremin bitmesini bekledik ama bitmeyince 5. kattan aşağı inmek zorunda kaldık. Bir süre buraya sığındık, sonra tekrar eve gittik ancak artçı şoklar olunca tekrar buraya gelmek zorunda kaldık. Allah beterinden saklasın, tüm Elazığlılara geçmiş olsun." dedi.

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