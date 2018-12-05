Destici'den Doğu Akdeniz yorumu

Türkiye'de Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Yerel seçim iş birliği hususunda, bizim de görüşmelerimiz olmaktadır ve olacaktır. Bu görüşmeler olumlu sonuçlandığı takdirde 'cumhur ittifakı'nın yerel seçimlerde de devam edeceği kesin, net bir dille söylenebilir ve bu o zaman doğru bir tanımlama haline gelir" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. '5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutlayan Destici, "Kadınlarımız hayatın her alanında bizlere yol göstericidir. Kadınlarımız, toplumumuzun mimarıdır. Bu nedenle onların farklı bakış açılarına, siyasette ihtiyacımız vardır" diye konuştu.

Ukrayna ile Rusya arasındaki krizde bölgesel sorundan daha fazlasının yaşandığını kaydeden Destici, bunun Doğu Akdeniz meselesinden bağımsız düşünülmemesi gerektiğini söyledi.

"ABD; DAEŞ bahanesiyle binlerce TIR silah verdiği PKK/PYD/YPG terör devletinin kurulmasından, İsrail, Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan ortaklı Akdeniz planlarından asla vazgeçmeyecektir" diyen Destici, şöyle devam etti:

"Bu yüzden Ukrayna ve Rusya gerilimi üzerinden tertipledikleri planın aynısını Ege'de, Yunanistan ve Türkiye gerilimi üzerinden yürütme peşindeler. Avrupa devletlerinde sokak olaylarını kışkırtarak, onlara da 'Tarafını seç' mesajını veriyorlar. Karadeniz'de Rusya'yı, Ege'de Türkiye'yi sıkıştırarak, Suriye üzerinde daha rahat hareket edip, Doğu Akdeniz meselesinde ellerini rahatlatmak istiyorlar. Uzun bir süredir Suriye'de, 'ortak devriye' adı altında yürüttükleri oyalama taktiklerine de bir yenisini eklediler. Yeni bahaneleri ise güvenlik noktaları ve gözetleme alanları kurmak oldu. Bu şekilde, PKK/PYD/YPG terör devletinin kurulması için zaman kazanıyorlar. Şartlar ne olursa olsun, hangi devlet hangi hamleyi yaparsa yapsın, gerek Fırat'ın doğusu gerek Kuzey Irak ve gerek Doğu Akdeniz konusunda Türkiye Cumhuriyeti devleti kararlı tavrından asla vazgeçmemelidir. Devletimiz, Allah'ın izniyle her türlü oyunu ve şeytani planı bozacak güçtedir."