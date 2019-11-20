Destici'den Kıbrıs açıklaması

Türkiye'de Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, KKTC'nin varlığının, Kıbrıslı Rumların emellerine engel olduğunu, saldırıların bu nedenle yapıldığını söyledi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Kıbrıs konusuna da değindi. Destici, şunları söyledi:

"KKTC bağımsızlığını ilan ettiği bugüne kadar başta Kıbrıs'taki Rum kesimi olmak üzere Yunanistan ve diğer Batılı ülkeler, bu bağımsızlığı bırakın kabul etmeyi hazmedebilmiş dahi değillerdir. Amaçlarının ne olduğu son dönemde ortaya çıkan gelişmelerle belirginleşmiştir. Hedef, Akdeniz'in doğal zenginlikleridir, Doğu Akdeniz'deki kaynaklardır. Dolayısıyla oradaki Türk varlığı, KKTC'nin varlığı, kendi emellerine engel olarak görülmektedir. Onun için bütün bu saldırılar yapılmaktadır. En son Rum kesiminde KKTC'nin bayrağının yakılması da bunun bir sonucudur. Bunu kınadığımızı ifade ediyoruz ama bayrağımızı yakmakla ne KKTC'yi ortadan kaldırabilecekler ne de Ada'daki Türk varlığına son verebileceklerdir. Daha ileri noktaya giderlerse 1974'ü hatırlatırız. Hiç kimsenin aklından Ada'daki Türk varlığını sona erdirme ya da Kıbrıs'ın etrafındaki doğal zenginlikleri, Türkiye'nin ve KKTC'nin olmadığı bir konsorsiyumla paylaşmaya müsaade etmeyeceğimizi de bütün dünyanın bilmesini istiyoruz”